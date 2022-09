Unieuro si riprende la scena, ed il posto che merita nella rivendita di elettronica, mediante il lancio di una nuovissima serie di offerte molto speciali, dai prezzi decisamente convenienti.

Come al solito, ricordiamo che potrete effettuare gli acquisti da Unieuro recandovi praticamente ovunque vogliate, infatti gli stessi prezzi risultano essere attivi in ogni negozio, senza differenze particolari. In parallelo, i prodotti sono protetti dalla garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, oltre che essere completamente no brand, ovvero gli aggiornamenti software vengono rilasciati in modo molto più tempestivo rispetto alla variante brandizzata.

Eccovi il link al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, ogni giorno potrete trovare offerte assurde e tanti codici sconto gratis.

Unieuro: le offerte spezzano Lidl, quali sono i prezzi più bassi

Spendere poco sugli smartphone è possibile da Unieuro, con la corrente campagna promozionale sono davvero tantissimi gli smartphone in offerta, che comunque sono più che indicati per soddisfare le incredibili richieste della community.

Il prezzo massimo della selezione dell’azienda tocca i 450 euro, rappresentato dall’ottimo Xiaomi 12 Lite, un modello veramente interessante e dalle prestazioni elevatissime, pronto a dare battaglia ai dispositivi direttamente più costosi.

Spostando l’attenzione verso la frangia più economica, la scelta potrebbe comunque ricadere su Redmi 10C, Motorola Moto E20, Galaxy A23, Realme C21Y, Oppo a96, Oppo A94, Oppo Reno8 Lite, Galaxy A53, Redmi Note 11 e similari. Una buonissima selezione atta a offrire la migliore varietà possibile; se a questo punto foste incuriositi dal conoscere in maniera dettagliata la campagna, non dovete fare altro che collegarvi all’e-commerce stesso.