Android 13 si sta gradualmente diffondendo su più dispositivi. Sebbene la versione stabile sia ancora fuori portata per molti telefoni Android, le versioni beta dell’aggiornamento sono disponibili da alcune settimane. Samsung ha iniziato a distribuire una versione beta del suo aggiornamento One UI 5, basato su Android 13, sui telefoni Galaxy S22 ad agosto. Da allora, ha costantemente ampliato il suo programma beta per includere smartphone più vecchi come Galaxy S21 e Galaxy A52. Ora, gli utenti Galaxy S20 in Corea del Sud possono unirsi alla celebrazione.

Gli utenti devono prima iscriversi al programma beta prima di poter apprezzare tutto ciò che Android 13 ha da offrire. Se risiedi in zona, puoi iscriverti al programma tramite l’app Samsung Members. Secondo XDA Developers, tutto ciò che devi fare quando visiti l’app è fare clic sul banner dell’annuncio della beta. Dopo aver completato il processo di registrazione, dovresti ottenere un aggiornamento OTA per One UI 5 beta.

Android 13 si fa strada su più smartphone

Tutti i miglioramenti introdotti in Android 13 sono inclusi nella One UI 5 beta. Includerà anche le modifiche apportate da Samsung per il Galaxy S22, come selezioni di colori aggiuntive, temi dinamici, supporto per widget di impilamento e altro ancora.

Mentre i possessori di Galaxy aspettano la versione stabile di One UI 5, potrebbero trarre conforto dal sapere che non sono gli unici utenti Android che non vedono l’ora che arrivi Android 13. In realtà, i proprietari di Nothing Phone 1 sono stati recentemente informati che avrebbero aspettare la fine dell’anno per avere una beta di Android 13 sui propri smartphone.