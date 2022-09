I giocatori di Overwatch 2 che sono nuovi nella serie, ovvero quelli che non hanno mai giocato al primo Overwatch, dovranno dedicare una notevole quantità di tempo al sequel per sbloccare l’attuale elenco di 32 personaggi del gioco. Blizzard Entertainment ha dichiarato martedì che i nuovi giocatori sbloccheranno le modalità di gioco e tutti i personaggi originali di Overwatch ‘nel corso di circa 100 partite’ come parte della ‘prima esperienza utente’ in Overwatch 2.

In un post sul blog che descrive come lo sviluppatore del gioco spera di gestire un afflusso di neofiti con la transizione free-to-play di Overwatch, Blizzard ha evidenziato ‘feedback costante da parte dei nuovi giocatori che si sentono sopraffatti da più tipi di giochi e personaggi’.

Overwatch 2 si prepara al debutto il 4 ottobre

Secondo Blizzard, la prima esperienza utente in Overwatch 2 sbloccherà rapidamente tutte le modalità di gioco e la chat di gioco, ma i nuovi giocatori dovranno vincere 50 partite in modalità Quick Play per entrare in partite competitive e finire circa 100 partite per sbloccare quasi tutti i personaggi del gioco.

La maggior parte delle limitazioni per i nuovi giocatori vengono abolite durante il gioco in gruppo, secondo Blizzard, ‘quindi i nuovi giocatori possono unirsi ai propri amici in qualsiasi momento per giocare praticamente a qualsiasi tipo di gioco’, con la modalità competitiva che fa eccezione. Al lancio, i giocatori che passano dall’Overwatch originale a Overwatch 2 avranno accesso a 34 dei 35 eroi del gioco.

I giocatori di Overwatch esistenti potrebbero anche prevedere alcune modifiche in 2, poiché funzionalità come i bordi delle foto dei giocatori, i livelli dei giocatori e i livelli di abilità competitivi non saranno più visibili nel gioco. Anche le approvazioni in Overwatch vengono semplificate, con tre possibilità ridotte a una.

I giocatori di Overwatch 2 di ogni tipo dovranno anche rispettare un nuovo requisito: per giocare a Overwatch 2, i giocatori dovranno avere un numero di telefono collegato al proprio account Battle.net a partire dal 4 ottobre. SMS Protect è una funzionalità definita come un ulteriore livello di sicurezza volto a evitare imbrogli e altre attività negative del giocatore. Secondo Blizzard, il numero di telefono di un account Battle.net ‘non può essere utilizzato su più account contemporaneamente e gli utenti non possono utilizzare lo stesso numero di telefono per creare più account’ e ‘alcuni tipi di linee, inclusi prepagati e VOIP , non può essere utilizzato per SMS Protect.’