Amazon è incredibile: distrugge Unieuro regalando 6 euro a tutti, ecco come averli

Dopo essere venuta allo scoperto con l’ultima iniziativa che avrà luogo i prossimi 11 e 12 ottobre, Amazon sembra non volersi fermare. Ci saranno due Prime Day quindi proprio verso la metà del mese entrante, ma la proposta eccezionale riguarda un buono sconto da ricevere.

Non tutti infatti sono a conoscenza di questa iniziativa, la quale permetterà di ottenere un buono da spendere fino al prossimo 28 febbraio 2023 per quanto riguarda tutti gli acquisti effettuati su Amazon. A poter ricevere il buono sconto da 6€ saranno tutti coloro che ricaricheranno il proprio account Amazon con una cifra minima di 60€.

Amazon e il buono sconto da 6€ in regalo per tutti coloro che ricaricheranno 60€

Come detto qualche riga fa, Amazon permette di avere il buono sconto a coloro che effettuano la ricarica. Si tratta di una grande occasione con il coupon che dunque rientra proprio all’interno dei prossimi Prime Day di ottobre.

Tale offerta potrà essere attivata fino alla mezzanotte di oggi 30 settembre 2022, proprio come è stato indicato all’interno del materiale promozionale. Ovviamente ci sono alcuni accorgimenti a cui stare molto attenti per riuscire a ricevere il buono. Ad esempio per beneficiare della promozione sarà necessario inserire il codice ” ITASVJUL21” all’interno della sezione “Aggiungi un buono regalo, un codice promozionale o un voucher” nel riepilogo del tuo ordine prima di procedere con la ricarica.