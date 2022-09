L’evento Pixel 7 di Google inizierà la prossima settimana, il 6 ottobre, e con l’avvicinarsi del giorno vengono trapelati ulteriori dettagli. Il primo dei quali è una ripartizione completa delle specifiche di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Nel frattempo, Amazon ha rivelato che molto probabilmente Pixel 7 avrà un prezzo di 599 euro e sarà lanciato il 13 ottobre.

Google, come previsto, sta andando sul sicuro con Pixel 7 e Pixel 7 Pro, almeno in termini di specifiche. Durante il suo keynote I/O 2022, Google ha presentato la piastra posteriore rivista e il modulo della barra della fotocamera. A parte questo, Google sta introducendo alcune modifiche al Pixel 7 che potrebbero suscitare l’interesse di alcuni.

Pixel 7 arriverà presto

Secondo Yogesh Brar, Pixel 7 includerà un display OLED da 6,3 pollici con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Pixel 7 e 7 Pro saranno alimentati dal processore Tensor di ultima generazione di Google, il Tensor G2. Associato al G2, il Pixel 7 avrà 8 GB di RAM, mentre il 7 Pro avrà 12 GB di RAM, con 128 GB o 256 GB di memoria interna.

Le regolazioni sono piccole, ma Google sta diminuendo significativamente il display del Pixel 7 rispetto al Pixel 6, che ha un display da 6,4 pollici. Google dovrebbe includere uno scanner di impronte digitali sotto il display nella sua gamma di punta del 2022, anche se non è chiaro se lo stesso scanner difettoso verrà utilizzato in questi prossimi dispositivi.

Un altro aggiornamento in arrivo per Pixel 7 è la sua fotocamera selfie, che si dice utilizzi un sensore da 11 MP, rispetto al sensore da 8 MP del Pixel 6. Ancora una volta, non è chiaro se Google stia aggiungendo la parità della fotocamera sia a Pixel 7 che a Pixel 7 Pro, ma sulla base di questa perdita, sarebbe un’ipotesi ragionevole. Google sta mantenendo una disposizione a doppio sensore per le fotocamere posteriori, con un obiettivo grandangolare primario da 50 MP e un sensore ultrawide da 12 MP.

La durata della batteria del Pixel 7 potrebbe essere molto migliorata grazie alla sua batteria da 4.700 mAh e ai previsti miglioramenti nell’efficienza energetica del chip Tensor G2. A parte questo, le velocità di ricarica rimarranno costanti a 30 W, mentre la ricarica wireless, gli altoparlanti stereo e il Bluetooth LE continueranno a essere supportati.