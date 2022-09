Microsoft ha rilasciato un nuovo strumento che, a suo avviso, salvaguarderà gli utenti di Windows 11 dalla perdita delle loro password importanti. La nuova funzionalità di protezione avanzata dal phishing, che fa parte dell’aggiornamento 22H2 di Windows 11 appena rilasciato, avviserà ora gli utenti quando digitano le proprie credenziali in programmi o siti Web specifici considerati potenzialmente vulnerabili.

Ciò include i prodotti Microsoft, come Blocco note e Microsoft Word, poiché l’azienda si impegna a garantire che i consumatori siano sempre al sicuro. Microsoft afferma in un post sul blog annunciando l’introduzione che la nuova funzionalità impedirebbe agli utenti ingenui di annotare le proprie password in pubblico, proteggendole da hacker o truffatori.

Windows 11 sta introducendo nuove funzionalità

Utilizza il motore di sicurezza SmartScreen dell’azienda per rilevare eventuali password memorizzate e visualizza un avviso che ‘è pericoloso salvare la password in questa app… suggeriamo di cancellare la password da questo file’. Gli utenti devono attivare la funzionalità perché, sebbene Windows 11 22H2 abbia la protezione antiphishing per impostazione predefinita, le impostazioni di protezione con password sono disabilitate

Vai su Start > Impostazioni > Privacy e sicurezza > Sicurezza di Windows > Controllo app e browser > Impostazioni di protezione basate sulla reputazione per attivarlo. Scorri verso il basso fino all’area di prevenzione del phishing e scegli le opzioni ‘Avvisami sul riutilizzo delle password’ e ‘Avvisami sulla memorizzazione di password pericolose’.

Gli amministratori IT possono anche personalizzare le notifiche utilizzando un sistema di gestione dei dispositivi mobili (MDM) come Microsoft Intune, secondo Microsoft. L’introduzione è stata uno dei tanti nuovi miglioramenti incentrati sulla sicurezza in Windows 11 22H2, il primo grande aggiornamento della piattaforma in diversi mesi.

È stata aggiunta anche Smart App Control, una nuova soluzione abilitata all’intelligenza artificiale che impedisce agli utenti di eseguire programmi dannosi in Windows 11. Il programma esamina la quantità di pericolo fornita da un eseguibile utilizzando un modello di intelligenza artificiale che viene aggiornato quotidianamente e, se il livello di minaccia è elevato, l’applicazione non può essere eseguita.