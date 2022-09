Un film appartenente al mondo Marvel che si sta facendo attendere da molti anni è senza dubbio Deadpool, l’antieroe interpretato da Ryan Reynolds infatti vanta due film già usciti che ora attendono da molti anni un sequel in grado di concludere la trilogia.

Dopo un lunghissimo periodo di silenzio radio totale qualcosa si è finalmente smosso, ed è qualcosa di davvero grosso, infatti proprio l’interprete di Deadpool, con un video sul proprio profilo Twitter ha annunciato l’arrivo di Deadpool 3 che vanterà anche un grande ritorno sul grande schermo, parliamo di Hugh Jackman che vestirà nuovamente i panni di Wolverine dopo l’addio dato nel 2017 per motivi di salute.

Deadpool e Wolverine

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Dopo l’addio di Jackman sono avvenuti importanti cambiamenti, infatti FOX è stata acquisita da Disney che ora ha in programma di far convergere il mondo legato ai mutanti nel Marvel Cinematic Universe, compresi dunque Wolverine e Deadpool, sebbene i due interpreti abbiano dichiarato di non voler minimamente ammorbidire i due personaggi e di voler mantenere la loro crudezza e ferocia.

Per chi non lo sapesse Jackman ha sempre interpretato Wolverine nei film legati al mondo dei mutanti, che fino al momento sono sette:

X-Men X-Men 2 X-Men – Conflitto finale X-Men le origini – Wolverine Wolverine – L’immortale X-Men – Apocalisse Logan

Logan ha segnato l’addio dal momento che l’attore per problemi di salute, sviluppo recidivante di basaliomi cutanei, non poteva più esporsi alle luci delle scene per tutelare appunto la sua salute, a quanto pare il richiamo del personaggio tanto amato è stato troppo forte, non rimane che attendere Settembre 2024.