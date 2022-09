Da un po’ di tempo, gli smartphone Xiaomi 12T e 12T Pro hanno fatto notizia. Stiamo aspettando che il marchio faccia una dichiarazione ufficiale sui telefoni. Tuttavia, un recente rapporto suggerisce che Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro saranno disponibili nella prima settimana di ottobre.

Abhishek Yadav, un famoso informatore, ha pubblicato una foto sul suo profilo Twitter ufficiale che sembra essere un post di annuncio per un prossimo evento di lancio. Indica che Xiaomi ha pianificato un evento di lancio il 4 ottobre. Non fa menzione degli articoli che verranno introdotti. Tuttavia, Yadav pensa che la tanto attesa serie Xiaomi 12T potrebbe essere svelata in questo presunto evento.

Xiaomi 12T e 12T Pro si preparano al debutto

Xiaomi deve ancora annunciare la data di lancio ufficiale della serie. Potremmo anticipare una dichiarazione formale nei prossimi giorni. Nel frattempo, diamo un’occhiata alle specifiche di Xiaomi 12T e 12T Pro. Secondo i rapporti, Xiaomi 12T sarà disponibile in due configurazioni di archiviazione: 8 GB di RAM + 128 GB di memoria e 8 GB di RAM + 256 GB di memoria. D’altra parte, si dice che il modello Pro sia disponibile nelle configurazioni da 8 GB di RAM + 256 GB di memoria e 12 GB di RAM + 256 GB di memoria. I telefoni potrebbero essere disponibili in tre colori: Clear Blue, Cosmic Black e Lunar Silver.

Inoltre, Xiaomi 12T Pro dovrebbe essere lanciato con il nuovissimo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1.220 x 2.712 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Si dice anche che includa un sensore principale da 200 megapixel di Samsung, oltre a un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e un’unità macro da 2 megapixel.

Xiaomi 12T, d’altra parte, potrebbe includere un display OLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e compatibilità HDR10+. Potrebbe essere alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 8100 sotto il cofano. Inoltre, il device potrebbe avere una tripla disposizione della fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 megapixel.