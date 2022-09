Google ha ufficialmente aperto la sua versione beta di Google Play Games per PC in Australia, Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia a partire da oggi. Ciò implica che i clienti che dispongono di account Google Play da tali posizioni potranno giocare ai giochi Android sul proprio PC.

L’app può essere scaricata direttamente dal sito Web di Google e potresti persino ricevere una richiesta nella parte inferiore della schermata di benvenuto quando avvii per la prima volta il browser. L’installazione dell’app ti consente di esplorare, scaricare e giocare ai giochi mobile disponibili. Google ora si vanta che oltre 40 giochi sono accessibili sulla piattaforma, il che è un buon inizio per un’offerta beta.

Google Play per PC è arrivato

Guardando oltre i giochi, non c’è molto che attiri l’attenzione come persona a cui non piacciono i giochi mobile. I giochi potenzialmente più intensi, come Genshin Impact con il suo enorme elenco di personaggi, non sono ora disponibili, ma considerando la mancanza di supporto per i controller di Android, questo non è inaspettato. Invece, la libreria è dominata da noti titoli per dispositivi mobile come Idle Heroes, Cookie Run e quei giochi come Garden e Homescapes.

Dato che sono tutti titoli ottimizzati per dispositivi mobile, è difficile giudicare se trarranno vantaggio da un’interfaccia per PC. Anche detto, un mouse e una tastiera possono spesso fornire un vantaggio significativo, in particolare quando vengono rilasciati più giochi. Indipendentemente da ciò, è meraviglioso avere la possibilità di giocare a questi giochi su uno schermo più grande piuttosto che scaricare la potenza del telefono.

Per far funzionare Google Play Games per PC Beta, potrebbe essere necessario accedere al tuo BIOS e consentire la virtualizzazione dell’hardware. Sui sistemi AMD, questo viene spesso definito SVM o Secure Virtual Machine. Ciò consentirà al tuo PC di eseguire le emulazioni di gioco di Google, ma siamo curiosi di sapere quali altre applicazioni Android potrebbero arrivare.