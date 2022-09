CoopVoce: avere pochissimo tempo per avere 200GB quasi gratis

Ci sono poche presentazioni da fare per un gestore come CoobVoce, il quale risulta il miglior virtuale secondo l’esperienza del pubblico. Sono passati anni ma a quanto pare la voglia di vincere non è mai cambiata nel provider, il quale ad oggi riesce ad ottenere una buona fetta di pubblico.

Sono sempre state tante le promo disponibili sul sito ufficiale e ora ce ne sono due di grande livello. Ricordiamo che i prezzi proposti da CoopVoce risultano validi per sempre, senza alcuna rimodulazione che possa intervenire a modificare il tutto.

CoopVoce: ci sono sempre le solite due offerte ma la terza è davvero incredibile, fino a 200 giga per tutti con pochi euro

Il merito di un grande gestore come CoopVoce, che si afferma ogni anno come il miglior virtuale in assoluto, è quello di tenere bassi i prezzi. Ovviamente le rimodulazioni non esistono e la qualità è sempre più che viva, grazie alla grande ascesa effettuata negli ultimi anni.

Le offerte degna di nota in questo momento sono tante nel panorama della telefonia mobile in Italia, ma a quanto pare il noto provider virtuale vuole battere tutti sia sul tempo che sui contenuti. Inoltre il prezzo resterà sempre lo stesso anche questa volta, senza alcun cambio.

La migliore offerta in assoluto è appartenente alla famiglia EVO. Stiamo parlando della EVO 200, la quale però durerà solo fino al 30 settembre. Avete quindi ancora qualche giorno per sottoscriverla ad un prezzo di 7,99 € al mese per sempre. Al suo interno troverete 1000 SMS da inviare a chiunque, minuti senza limiti per telefonare a tutti i numeri fissi e mobili e infine 200 giga di traffico dati in 4G.