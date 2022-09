CoopVoce propone offerte per distruggere Vodafone: ecco fino a 200GB

Con CoopVoce si può avere una grande sicurezza, ovvero quella di sottoscrivere una delle migliori offerte in assoluto e che durerà per sempre. Tra i gestori virtuali infatti questo risulta il più interessante di tutti vista la sua costanza. Stiamo parlando di diversi anni sempre pieni di nuove offerte ma soprattutto di nuovi contenuti.

CoopVoce si supera: questa volta le offerte incredibili sono più di una, ecco in cosa consistono e quanto costano

Le promozioni che si possono notare sul sito ufficiale di CoopVoce, sono in realtà tre. L’accento è posto su una in particolare ma a quanto pare non è l’unica degna di nota.

La prima offerta, quella forse meno appetibile per tutti i visti i contenuti ma ugualmente vantaggiosa è la Voce e SMS. Tale offerta consente a tutti di avere minuti senza limiti per chiamare qualsiasi gestore e 1000 SMS verso tutti. Il prezzo mensile è di 4,90 € al mese per sempre, senza alcun tipo di rimodulazione.

La seconda offerta per importanza è la celebre EVO 30, soluzione che all’interno a minuti senza limiti verso tutti e 30 giga di connessione dati in 4G per un prezzo mensile di 6,90 €.

Infine l’offerta vera, quella che scadrà il prossimo 30 settembre, è quella che consente di avere 200 giga in 4G. Stiamo parlando della nuovissima EVO 200, soluzione che al suo interno include praticamente giga per navigare sul web, ma anche 1000 SMS e minuti senza limiti.

Con tutte le offerte avrete l’opportunità di auto ricaricare il vostro numero facendo la spesa, non ci saranno vincoli e costi extra.