Tra un pò ci sarà la possibilità di esprimere il dissenso per i commenti di TikTok. Sulla scia di un test di questa primavera, la società ha avviato il lancio globale di un pulsante “Non mi piace” per i commenti. Come con altri social network, potrai toccare un pulsante con il pollice in giù per esprimere il tuo dissenso o annullare l’azione se hai avuto dei ripensamenti.

L’azienda fattura la funzione come un altro modo per ottenere feedback in merito a commenti “irrilevanti o inappropriati”. Idealmente, un commento con un grande volume di “Non mi piace” avviserà TikTok di incitamento all’odio, spam o trolling che altrimenti potrebbe perdere. Ciò, a sua volta, potrebbe promuovere sezioni di commenti più sane.

Cosa succederà ai commenti?

Come YouTube, la società non mostrerà i conteggi dei non mi piace. Un utente potrebbe essere meno incentivato a cercare altri commenti verso il basso se non è d’accordo con ciò che sta leggendo. TikTok non ha detto se reprimerà gli usi impropri del pulsante, ma abbiamo chiesto chiarimenti per capire meglio come si evolverà questa funzione.

Questo non è l’unico strumento di moderazione a disposizione di TikTok e le risorse combinate potrebbero aiutare l’azienda a gestire le sezioni dei commenti che troppo spesso vanno in discesa. Con questo in mente, non è chiaro quanto sia efficace il pulsante “Non mi piace” date le sfide di TikTok nell’applicare le sue politiche. TikTok ha ancora problemi a controllare la disinformazione, ad esempio. Il bottone di dislike potrebbero aiutare, ma non rappresenta una soluzione infallibile.