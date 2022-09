Vodafone: con la promo di ottobre ti aspettano voucher e omaggi irripetibili

Anche Vodafone, così come Windtre, ha messo a disposizione dei suoi abbonati i nuovi modelli Apple iPhone 14 da pagare a rate. Ma questo è un altro discorso. Ciò di cui vogliamo parlare oggi sono le promo lanciate dalla compagnia per l’autunno. Eccole qui di seguito.

Vodafone: non perdete le nuove promozioni di ottobre

Già dal 15 Settembre 2022 il programma di fidelizzazione a pagamento Vodafone Club ha accolto un nuovo sconto mensile, chiamato Everli (buono sconto di 5 euro su una spesa minima di 50 euro). Il 19 Settembre 2022 invece, la compagnia ha lanciato delle nuove offerte Operator Attack: la Vodafone Bronze Plus a 7,99 euro al mese con primo mese a 4,90 euro grazie a Prova Vodafone (disponibile al posto di Special Giga non più accessibile), la promo 50 Giga Free della durata di 12 mesi per chi sceglie Bronze Plus e Silver con Smart Pay e la proroga di Vodafone Bronze a 7 euro al mese.

Ma ora arriva la parte più interessante: per tutti i nuovi clienti con età inferiore o uguale a 25 anni di età, è disponibile assieme all’offerta Red Max Under 25 (minuti, SMS e fino a 110 Giga 5G a 9,99 euro al mese), un regalo. Si potrà scegliere tra 3 mesi gratuiti di NOW Pass Entertainment e un voucher di 20 euro per il PlayStation Store. Come se non bastasse, a breve i clienti che cambieranno promo passando a Vodafone Gold e Vodafone Gold Start (minuti, SMS e Giga illimitati proposte a prezzi personalizzati), avranno diritto a ben 12 mesi di abbonamento gratuito a Buddyfit, il servizio che serve per fare allenare il fisico direttamente da casa.