Iliad regala un servizio gratis super e torna l'offerta da 150GB

Iliad non perde il confronto con la concorrenza e continua a fare delle sue caratteristiche vere e proprie virtù. A testimoniarlo è il ritorno di una delle migliori offerte di tutto il panorama della telefonia mobile italiana.

Iliad si supera ancora una volta con la promozione migliore di sempre: è ritornata quella da 150 giga con il 5G gratis

La prima offerta che potete notare sul sito ufficiale riguarda proprio l’ambiente domestico. La fibra ottica di Iliad è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la concorrenza ma anche per gli utenti che la attendevano con ansia. All’interno della promozione in questione che costa 15,99 € al mese se siete già clienti, ci sono tutti i contenuti senza limiti con la connessione in fibra a 5 Gigabit.

L’accento però anche questa volta viene posto di diritto sull’ultima promozione riportata in vita da Iliad. Stiamo parlando di quella mobile per eccellenza, ovvero della Giga 150. L’offerta migliore di sempre secondo molti clienti, include al suo interno contenuti di livello. Stiamo parlando di minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga di traffico dati per navigare sul web senza limiti.

Oltre a tutto quello che si è raccontato all’interno di questo articolo ben dettagliato, bisogna chiarire un altro concetto. Tutti gli utenti che sottoscriveranno un’offerta di Iliad potranno beneficiare della massima qualità in termini di connessione dati. Pertanto il colosso offre il regalo a tutti con le sue offerte la connessione 5G, proprio per offrire un’esperienza che migliore non si può. Non ci sono costi extra da pagare e soprattutto non verrà disattivato dopo mesi o anni.