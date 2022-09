Siete iscritti ormai da qualche anno a Netflix e pensate di conoscere la piattaforma in ogni singolo dettaglio? vi state sbagliando, sicuramente non conoscete la possibilità di scaricare in automatico le serie maggiormente consigliate per voi.

Avete capito bene, esiste una funzione, disponibile per iPhone, iPad, Android TV e tablet/smartphone Android, con la quale offrire alla piattaforma la possibilità di scaricare in automatico tutte le serie/film che, secondo almeno l’algoritmo di Netflix, potrebbero essere allineate con i vostri interessi.

La funzione svolge il proprio compito in modo assolutamente automatico, a patto che comunque sul dispositivo dedicato sia disponibile spazio nella memoria interna.

Netflix: ecco altri trucchetti

Le altre funzioni che vi potrebbero tornare utili sono più che altro legate ai consigli che Netflix vi riserverà in funzione ai contenuti già fruiti in precedenza. Nel caso in cui, ad esempio, abbiate guardato un determinato contenuto o film, l’algoritmo tenderà comunque a consigliarvi contenuti dello stesso tipo; volendo, ad esempio, evitare di vederne molto simili, vi basterà aprire le attività di visione dei contenuti, e ricorrere alla cancellazione della cronologia di visione.

In questo modo eviterete che il sistema tenda a consigliarvi contenuti dello stesso tipo, evitando così di ricorrere in visioni simili. I consigli più importanti terminano qui, ma ciò non vuol dire che Netflix non ne possa riservare altri, continuate a seguirci per scoprire tutti i migliori segreti e trucchetti di Netflix.