Panorama: il nuovo volantino mette KO Lidl ed Eurospin con la tecnologia al 90%

Panorama è quel negozio che tutti frequentano per via dei grandi sconti e della qualità della merce all’interno degli scaffali. Ora però il volantino mostra cose eccezionali, come prezzi estremamente scontati in merito alla merce di sempre ma anche delle offerte su materiale che prima d’ora non era mai stato visto in negozio. A parlare chiaro ci ha pensato il nuovo volantino lanciato dall’azienda.

Panorama propone un volantino imbattibile per tutta la concorrenza: ecco cosa c’è di tecnologia soprattutto nelle ultime pagine

Non serviva molto per un colosso come panorama per battere la concorrenza, soprattutto dopo le ultime offerte lanciate durante il mese di agosto. L’estate sta finendo ma le soluzioni sono davvero tante e fanno sperare in un gran risparmio tutti gli utenti che frequentano il noto supermercato. Stando alle ultime notizie, la tecnologia sarebbe arrivata con delle proposte eccezionali, anche per quanto riguarda gli elettrodomestici.

All’interno del volantino che potete sfogliare, ci sono sorprese eccezionali soprattutto verso le ultime pagine. Potrete infatti acquistare ad un prezzo nettamente ribassato rispetto al passato due articoli molto gettonati. Stiamo parlando di una stampante di casa Canon, una MG2550, la quale possiede tante funzionalità con scanner incorporato ma soprattutto con un prezzo di vendita da 39,90 €.

Segue poi uno degli smartphone più utilizzati per quanto riguarda la fascia bassa di mercato. Si tratta dello Xiaomi Redmi 9AT, proposto al prezzo di 99 € al pubblico. All’interno una memoria da 32 giga espandibili e 5000 mAh di batteria.

Da ricordare inoltre che tutti i prodotti acquistati potranno godere di una garanzia di due anni.