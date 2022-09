Panorama, follia: nuove offerte all'80% di sconto contro Lidl

Il mondo dei colossi che riguardano i supermercati sta dando grande apporto alla cittadinanza italiana. Il periodo di crisi è arrivato ai massimi storici viste anche le bollette da pagare, ma i vettori che si occupano della vendita fisica si stanno occupando di lanciare volantini con offerte strepitose.

Panorama è uno dei più interessanti in assoluto soprattutto in questo mese di settembre, visto che il suo volantino propone davvero di tutto. Basti pensare che l’azienda ha scelto di puntare parzialmente anche su alcuni prodotti della tecnologia.

Le offerte che trovate in basso dureranno solo per poco tempo ma a quanto pare metteranno gli utenti in condizione di vantaggio. Gli anni di garanzia sono infatti due per tutti.

Panorama lancia alcuni colpi di tecnologia all’interno del suo ultimo volantino di settembre, ecco quali sono

Una delle aziende che di certo non è la prima a lanciare quei prodotti che riguardano il mondo della tecnologia tra le offerte dei suoi volantini è Panorama. Il noto colosso in questo caso però ha voluto fare un regalo a tutti mettendo all’interno del suo volantino due offerte clamorose che riguardano l’elettronica.

L’obiettivo è quello di poter mettere i bastoni tra le ruote le grandi aziende utilizzando uno dei loro principali metodi di attacco. La tecnologia infatti è uno degli argomenti più seguiti da diversi anni e per questo i negozi si stanno attrezzando.

Basta arrivare all’ultima pagina del volantino di Panorama per trovare il primo oggetto che potrebbe tornare utile. Stiamo parlando di una stampante prodotta da Canon, ovvero della MG2550. Questa, che vi permetterà anche di avere la funzione di scanner grazie alle sue possibilità, offre due cartucce differenti. Il prezzo è di un totale di 39,90 € per tutti.

Segue poi anche uno smartphone, uno dei più diffusi tra quelli di fascia bassa. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 9AT. Questo dispositivo è dotato della tecnologia dual Sim, di 32 giga per la memoria interna che sono espandibili e infine di una batteria da 5000 mAh. La fotocamera è da 13 megapixel sul retro mentre davanti ci sono 5 megapixel. Il prezzo è di 99 €.