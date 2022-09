Con il suo ultimo pieghevole di punta, il Galaxy Z Fold 4, Samsung ha presentato la One UI 4.1.1 basata su Android 12L. L’aggiornamento includeva una barra delle applicazioni, gesti multitasking, ottimizzazioni di programmi proprietari e altre nuove funzionalità e ottimizzazioni per dispositivi a schermo grande. Subito dopo la cerimonia di lancio, Samsung ha rilasciato One UI 4.1.1 per la sua serie di punta Galaxy Tab S8, basata su Android 12L.

L’aggiornamento è stato quindi reso disponibile per Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 all’inizio di questo mese, con la società che ha confermato che sarebbe stato disponibile anche per Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip e il Galaxy Z Fold originale nelle settimane successive. Samsung sta consegnando ufficialmente One UI 4.1.1 al Galaxy Z Fold 2, introducendo funzionalità multitasking aggiuntive per il vecchio pieghevole.

Galaxy Z Fold 2 continua a ricevere aggiornamenti

Gli utenti in Germania hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento One UI 4.1.1 per il Galaxy Z Fold 2 (versione firmware F916BXXU2HVHA). Attualmente è disponibile per il modello mondiale (modello n. SM-F916B), ma ulteriori variazioni regionali dovrebbero ottenerlo presto.

L’aggiornamento presenta la barra delle applicazioni ridisegnata, gesti multitasking e miglioramenti del programma proprietari per dispositivi a schermo grande, secondo il registro delle modifiche riportato sul sito Web di Samsung. Include anche la nuova funzionalità OCR svelata da Samsung con il Galaxy Z Fold 4, supporto di ricerca esteso per l’app My Files, sfondi di chiamata configurabili per i contatti e aggiornamenti di sicurezza Android per settembre 2022.

Se non hai ricevuto One UI 4.1.1 sul tuo Galaxy Z Fold 2, puoi verificarlo manualmente nelle impostazioni del dispositivo andando nell’area Aggiornamento software.