Conad è assolutamente strepitosa, in questi giorni di metà mese, infatti, ha deciso di lanciare una importantissima selezione di sconti molto speciali, arricchiti da prezzi infinitamente più bassi del normale, e sopratutto la possibilità, per tutti gli utenti, di riuscire a spendere sempre meno su ogni acquisto.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente favorevole sulla maggior parte dei prodotti in commercio, con la possibilità di completare gli acquisti recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, senza differenze o vincoli regionali. Ricordiamo, ad ogni modo, che tutta la tecnologia è corredata dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per garantire riparazione gratuita di ogni singolo difetto di fabbrica.

Conad: le occasioni da non lasciarsi sfuggire

Il volantino di casa Conad rappresenta sin da subito la migliore occasione per spaziare in tutta la tecnologia, a partire ad esempio dal mondo dei televisori di ultima generazione. Osservando la campagna da vicino, notiamo la presenza di un bellissimo televisore LG, disponibile a soli 399 euro; si tratta a tutti gli effetti di una smart TV, con possibilità di installare applicazioni e quant’altro.

Non mancano ovviamente anche altri prodotti pensati per la casa, e decisamente più economici, come la planetaria Ariete, in vendita a 139 euro, oppure anche il frullatore ad immersione di Moulinex, il cui prezzo si aggira attorno ai 39 euro, per finire con il fornetto per la pizza, di marca G3 Ferrari, disponibile all’acquisto a soli 89 euro.