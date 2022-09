Tutto è quasi gratis da Euronics, l’ultima campagna promozionale ha visto l’azienda riuscire a scontare i migliori smartphone, e prodotti di tecnologia, raggiungendo prezzi irrimediabilmente più bassi del normale, con i quali è facile pensare di essere pronti a spendere sempre meno.

Il volantino spazia sui più importanti livelli di tecnologia, e di prezzo, sebbene comunque imponga una importantissima limitazione. E’ bene ricordare, infatti, che gli acquisti saranno estremamente limitati a specifiche aree del territorio, con vincoli legati al socio di appartenenza. Per questo motivo si consiglia caldamente di prestare la massima attenzione a quanto indicato poco sotto.

Euronics: le offerte sono destabilizzanti

Il risparmio è super in casa euronics, arrivano da Nova tantissimi prodotti in promozione, con prezzi che si abbassano notevolmente rispetto al listino originario. Un esempio può essere l’ottimo Galaxy S22 5G, proposto finalmente a meno di 700 euro (precisamente 699 euro), senza comunque dimenticarsi del top di gamma della generazione precedente, quale può essere il Galaxy S21 Ultra 5G, disponibile all’acquisto a 1199 euro.

Volendo infine cercare di risparmiare il più possibile, senza però rinunciare alla qualità generale, ecco arrivare il Galaxy S21, in vendita nello stesso periodo con un esborso finale pari a 599 euro.

Tutti questi smartphone, e molti altri ancora, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche disponibili completamente no brand. Ciò sta a significare, in parole povere, che gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, e che sopratutto sono coperti per ogni difetto di fabbrica.