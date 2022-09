Iliad fa sentire la propria voce nel mondo degli operatori telefonici, con il lancio di una incredibile campagna promozionale, che la vede offrire agli utenti la possibilità di mettere le mani su un Apple iPhone 14, ad un prezzo assolutamente invitante.

Tutti coloro che vorranno effettivamente accedere ai nuovi modelli dell’azienda di Cupertino, devono comunque ricordarsi che la richiesta potrà essere presentata solamente se in possesso di una SIM ricaricabile della stessa Iliad, ciò sta a significare che sarà strettamente necessario essere clienti della medesima azienda, prima di procedere con l’acquisto del dispositivo.

Iliad da sogno: ecco la promozione che tutti aspettavano

Acquistare un nuovissimo iPhone 14 non è mai stato così semplice, grazie a Iliad, infatti, gli utenti lo potranno avere con un anticipo di 209 euro, e successive 30 rate da 27 euro al mese, tutte addebitate in automatico sul conto corrente bancario o una carta di credito di proprietà. La variante in promozione prevede 128GB di memoria interna, e prevede le classiche condizioni di vendita: garanzia per 24 mesi, perfettamente in grado di coprire ogni singolo difetto di fabbrica riscontrato nel medesimo periodo.

Coloro che invece vorranno acquistare il modello più capiente, potranno comunque fare affidamento sull’iPhone 14 Plus, il cui prezzo è comunque maggiorato, raggiunge difatti 30 rate da 30 euro l’una, con un anticipo di 269 euro circa.

Ricordiamo, ad ogni modo, che l’operatore telefonico non prevede la vendita dei modelli da con una memoria interna maggiorata, anche da 512GB.