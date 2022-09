A partire da ieri 16 settembre 2022, l’operatore francese Iliad ha reso nuovamente disponibile la propria offerta denominata Giga 120, mentre è stata chiusa come previsto, la Flash 150.

Iliad Giga 120 a 9,99 euro al mese ritorna ad essere sottoscrivibile fino a nuova comunicazione da tutti, sia dai già clienti Iliad che dai nuovi clienti, in quest’ultimo caso tramite tutti i canali di vendita dell’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad Giga 120 nuovamente disponibile

L’offerta è attivabile direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore, tramite le SIMBOX presenti presso gli Iliad Store con l’assistenza degli addetti Iliad e nei cosiddetti Corner sparsi in diversi punti vendita sul territorio nazionale. In dettaglio, Iliad Giga 120 include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 120 Giga di traffico dati validi anche in 5G, sempre al prezzo di 9,99 euro al mese.

L’offerta in questione include anche minuti illimitati dall’Italia verso numerazioni di rete fissa e rete mobile di Canada e USA, e minuti illimitati dall’Italia verso tantissime numerazioni di rete fissa estere. Per i nuovi clienti, il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM Iliad nel formato trio è di 9,99 euro, a cui si somma l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta, pari in questo caso a 9,99 euro. Il totale che i nuovi clienti dovranno pagare per entrare in Iliad con l’offerta Giga 120 è quindi di 19,98 euro.

L’addebito del rinnovo è anticipato rispetto al giorno del rinnovo stesso, poiché l’operatore prova ad addebitare il suo costo nelle 24 o 48 ore precedenti la data di effettivo rinnovo. Il bundle si rinnova comunque ogni mese effettivo. Non vi resta che andare a dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore!.