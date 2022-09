Windows 11 introduce il supporto per l’installazione nativa delle app Android sui PC e, con un nuovo aggiornamento, questa funzionalità sta ottenendo alcuni miglioramenti delle prestazioni e altro ancora. Windows 11 aggiunge anche il supporto per l’installazione di app Android da Google Play Store. Windows 11 include anche la funzionalità per l’installazione di app Android su Internet, che in precedenza non era disponibile.

Microsoft ha descritto una serie di aggiunte e modifiche apportate al sottosistema Windows per Android in un registro delle modifiche reso disponibile questa settimana. Queste modifiche possono essere trovate nel sottosistema Windows per Android. La stragrande maggioranza di questi ha una sorta di connessione con le prestazioni.

Windows 11 ha rilasciato un nuovo aggiornamento

Secondo Microsoft, sono stati apportati alcuni miglioramenti all’efficienza del processo di avvio delle app Android e anche il processo di rimozione delle app Android dal personal computer è stato accelerato. Entrambi questi miglioramenti sono stati apportati nel tentativo di migliorare l’esperienza dell’utente. Ci saranno anche miglioramenti nell’estetica dei giochi e miglioramenti nel modo in cui un controller può essere utilizzato anche quando ci sono altre app aperte.

Un altro problema chiave che Microsoft sembra affrontare è il problema degli arresti anomali delle applicazioni quando vengono copiati e incollati ‘contenuti estremamente enormi’. Questo sembra essere al centro degli sforzi di Microsoft. Sembrerebbe che gli appunti siano l’obiettivo principale di questo studio. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti alla sicurezza del sistema e modifiche all’applicazione WebView.

Al momento, l’aggiornamento con il numero di versione 2208.40000.4.0 viene reso disponibile solo a Windows Insider che si trovano negli Stati Uniti d’America e in Giappone.