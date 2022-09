TIM: ci sono notizie pessime per gli utenti, accadrà proprio durante questo mese

La situazione non sembra essere ottimale all’interno dell’ambiente di TIM. Ci sono infatti delle notizie che potrebbero non piacere ai clienti, soprattutto perché accadranno proprio durante questo mese di settembre.

Il noto colosso della telefonia italiana sta studiando diverse novità che non sarebbero positive secondo quello che pensa il pubblico ci saranno infatti dei rincari che arriveranno a toccare anche i 2 euro. Esatto, avrete un aumento all’interno della vostra promozione telefonica con i prezzi che saranno inesorabilmente in rialzo. Si tratta della dura realtà, soprattutto di una botta davvero pesante in un periodo in cui tutto sembra aumentare di prezzo in maniera smisurata. La crisi infatti sta interessando l’economia mondiale in generale e si rivarrà sulle tasche degli italiani in questo caso.

TIM: aumentano i prezzi delle promo, ecco cosa dovrà succedere durante il mese di settembre

Gli utenti di tim non saranno d’accordo su quello che sta per accadere ma a quanto pare è realtà. Ci saranno dei rincari sulle offerte ricaricabili, proprio per andare a colmare un extra su quelli che sono i consumi di chiamate ed SMS.

Anche la connessione ad Internet offerta dal provider dovrà essere pagata in più. Saranno proposti anche degli aumenti sugli scatti Internet con un minimo di 30 giga fino al massimo rappresentato da quella che è la connessione senza limiti. Ovviamente tutti gli abbonati potranno avere fino alla fine del mese di settembre la possibilità di interrompere il proprio accordo e quindi il proprio piano tariffario, senza pagare alcun tipo di penale.