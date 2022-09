Possedere uno smartphone Android significa accedere ad un mondo pieno di app interessanti anche gratuite. Le app a pagamento sono sicuramente molto più fornite rispetto alle loro versioni free, ma il “robottino verde” oggi ha una sorpresa per voi.

Infatti, il sistema operativo più utilizzato al mondo ha deciso, insieme al Play Store di Google, di mettere completamente GRATIS delle app che prima erano a pagamento. Andiamo a scoprire di seguito quali sono le app Android da poter scaricare gratuitamente.

Android: app a pagamento e giochi gratis solo per oggi, ecco quali

Di seguito ci sono delle vere e proprie occasioni all’interno del Play Store solo per oggi. Gli utenti Android potranno quindi fare affidamento su una vasta scelta di titoli che trovate in questa lista, fatta di app e giochi di ottimo livello. Per scaricarli, vi basterà cliccare sul link.