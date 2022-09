Purtroppo sono state tante le inefficienze di Dazn già dalle prime giornate del campionato di Serie A e molti utenti non hanno potuto godersi le partite a causa dei tanti rallentamenti sulla piattaforma.

Spesso anche gli iscritti non sono riusciti ad accedere al proprio profilo e tutto questo ha inevitabilmente generato numerose proteste e denunce. Non solo dagli utenti, ma anche dalle società calcistiche che chiedono garanzie per il resto del Campionato 2022/2023.

In risposta a questi disagi, Dazn ha deciso di rimborsare agli abbonati il ​​50% del valore dell’abbonamento, grazie all’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom).

Non tutti gli utenti riceveranno il rimborso perché questo sarà destinato solo a coloro che hanno subito disservizi. Deciderà l’azienda perché sa quali profili sono stati limitati da guasti tecnici e quali non hanno avuto problemi.

Come ottenere il rimborso del 50% da Dazn

Innanzitutto, ricorda che esistono due tipologie di abbonamento:

quello da 29,99€ (standard) che permette di guardare le partite su due dispositivi diversi, sulla stessa linea internet;

che permette di guardare le partite su due dispositivi diversi, sulla stessa linea internet; quello da 39,99€ (plus) che permette di guardare le partite di case diverse, utilizzando quindi diverse linee internet.

Il rimborso del 50% del valore dell’abbonamento arriverà automaticamente, non sarà necessario fare nulla. Gli abbonati riceveranno infatti 15 o 20 euro, a seconda del tipo di abbonamento, direttamente sul conto.

Precisamente, il rimborso arriverà sulla carta di credito associata al conto o tramite voucher per chi ha utilizzato una carta prepagata o sconto in fattura per i clienti TIM.

Non dovrai inviare richieste o compilare moduli e Dazn riconoscerà automaticamente con che tipo di abbonamento si tratta. I rimborsi per gli abbonamenti arriveranno entro le prossime due settimane e gli utenti lo riceveranno tramite una comunicazione inviata all’email associata all’abbonamento.