Vodafone abbatte TIM e Iliad: offerte di settembre con giga senza limiti

Serve davvero poco di un gestore come Vodafone per mettere subito le cose in chiaro, magari riportando indietro quella fetta di utenti che sono andati via tempo addietro. Il noto provider anglosassone che con la telefonia mobile ha fatto la sua fortuna, ritorna con delle offerte eccezionali, le quali vedono prezzi sensibilmente ribassati.

Proprio per tale motivo nel momento in cui doveste ricevere, in quanto ex utenti di Vodafone, una chiamata da un operatore, non riattaccate: potrebbe essere la vostra occasione d’oro per rientrare ad un prezzo fuori dal mercato.

Vodafone: con queste tre offerte rientrare sarebbe una vera e propria fortuna

Special Giga

In questo caso siamo di fronte ad un’offerta con minuti illimitati verso qualsiasi tipo di numero sia fisso che mobile nazionale. Ecco poi anche 1000 SMS verso tutti con 70 giga di traffico dati che diventano 100 si attivate tutto grazie al servizio SmartPay. Il prezzo mensile è di 7,99 € per ogni mese tramite il credito residuo o appunto con SmartPay.

Special 100 Digital Edition

Tale promo permette di avere praticamente gli stessi contenuti tranne nel caso degli SMS che sono senza limiti e dei giga che sono 100 a prescindere in rete 4G.il prezzo mensile è di 9,99 € al mese.

Vodafone Red Max Under 25

Se cercate poi una promozione che vi consente di avere anche la rete 5G attiva ogni giorno, potete scegliere proprio questa qui. I minuti saranno sempre illimitati verso qualsiasi numerazione sia fissa che mobile mentre gli SMS faranno lo stesso. I giga saranno 100 con traffico dati in rete 5G per navigare sul web e con un prezzo mensile finale di 9,99 € al mese per tutti.