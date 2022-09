MD senza pietà contro Lidl e Unieuro: offerte esagerate all'80 di sconto solo oggi

Sono pochi i supermercati ad ispirare la fiducia che alcuni marchi ormai hanno attratto verso di sé durante gli ultimi tempi. Sono ormai diversi anni infatti che i soliti riescono a darsi battaglia l’uno con l’altro a colpi di prezzi bassissimi per quanto riguarda ogni tipo di merce. MD Discount è uno dei vettori più attivi nel mondo dei supermercati in Italia, riempendo sempre i parcheggi ma soprattutto le sue corsie grazie ai tanti sconti offerti settimanalmente.

L’obiettivo è quello di portare all’interno degli Store fisici quante più persone possibili, offrendo loro anche soluzioni che nessuno avrebbe mai pensato. Tra queste stiamo parlando anche degli elettrodomestici e quindi di quella tecnologia di consumo di cui qualcuno può necessitare. Come potete infatti notare, sfogliando anche semplicemente il volantino dell’azienda, MD mette a disposizione dei prezzi incredibilmente bassi.

MD Discount: ecco alcuni prodotti a prezzi incredibili che possono fare al caso vostro

Il territorio italiano è stracolmo di supermercati, anche se sarà difficile questa volta battere ciò che propone MD. L’azienda mette su infatti i migliori prezzi all’interno del suo volantino, il quale ricorda a tutti che i prodotti di elettronica sono garantiti per un massimo di due anni.

utti gli assidui frequentatori dei supermercati MD potranno finalmente andare lì non solo per fare la spesa per la casa ma anche per acquistare qualcosa nel mondo dell’elettronica di consumo. Ad esempio ecco le offerte del giorno che racchiudono anche una friggitrice ad aria che costa 39,90 €. Da non sottovalutare anche il frigorifero del celebre marchio HiSense, un monoposto che offre il suo servizio a 209 euro.

Infine ecco anche la scopa elettrica wireless di Rowenta ad 84,90 € ma anche una lavatrice con capienza da 8 kg a 269 €.