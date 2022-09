Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, la Federal Trade Commission (FTC) sta indagando sui piani di Amazon per acquisire iRobot, il produttore di aspirapolvere robot e l’azienda sanitaria 1Life dietro One Medical.

Amazon ha annunciato un accordo da 3,9 miliardi di dollari per l’acquisto di One Medical a luglio e ha affermato che avrebbe acquisito iRobot per 1,7 miliardi di dollari poche settimane dopo.

One Medical funge da una sorta di servizio di abbonamento Netflix per l’assistenza sanitaria e offre ai clienti l’accesso a appuntamenti di persona e virtuali in 125 cliniche negli Stati Uniti per 199 dollari all’anno. Mentre iRobot è noto per la sua linea di robot aspirapolvere Roomba che sono diventati più abili nel comprendere le case degli utenti e le loro abitudini grazie al lancio del sistema operativo iRobot OS.

Le acquisizioni di entrambe le società sono in linea con gli obiettivi a lungo termine di Amazon di ritagliarsi una propria corsia nel settore sanitario, oltre a raccogliere più dati sui propri clienti, qualcosa che Amazon potrebbe fare con le capacità di mappatura domestica di Roomba.

Le indagini della FTC potrebbero rallentare o potenzialmente fermare l’acquisizione di entrambe le società da parte di Amazon. La presidente della FTC Lina Khan è stata una criticata da Amazon per le sue pratiche. Amazon ha respinto i piani di Khan di regolamentare la società quando ha assunto per la prima volta il ruolo di presidente e, più recentemente, ha chiesto alla FTC di limitare le sue indagini e la ricerca della testimonianza dell’attuale CEO Andy Jassy e dell’ex CEO Jeff Bezos, definendola “pesante“.

Secondo l’accusa potrebbe essere già tutto calcolato

L’offerta di Amazon per l’acquisto di iRobot sta affrontando un esame simile da parte della FTC. Fonti vicine alla situazione hanno riferito che entrambe le società si stanno preparando per “un’indagine potenzialmente lunga e ardua” per vedere se la fusione viola le leggi antitrust. Secondo quanto riferito, l’indagine della FTC si concentrerà sul fatto che i dati forniti da Roomba diano ad Amazon un vantaggio ingiusto nel settore della vendita al dettaglio e come la linea di aspirapolvere robot si adatterebbe ai prodotti per la casa intelligente di Amazon esistenti, come Ring e Alexa.

Poco dopo aver annunciato la potenziale fusione di 1Life, Amazon ha dichiarato che chiuderà il suo servizio sanitario virtuale, Amazon Care, alla fine di quest’anno. Inoltre l’FTC potrebbe considerare questa mossa come anticoncorrenziale, dal momento che Amazon sta semplicemente acquistando uno dei potenziali concorrenti di Care, invece di scegliere di competere con esso.

Come notato dal Journal, venerdì 1Life ha divulgato la revisione dell’acquisizione da parte della FTC in un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Le acquisizioni proposte da Amazon di 1Life e iRobot arrivano dopo che Amazon ha rilevato MGM per 8,45 miliardi di dollari.