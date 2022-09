Tra soli due giorni Apple terrà il suo evento dedicato ai nuovi iPhone e nell’attesa aumentano le indiscrezioni sui dispositivi. Sul noto portale Weibo è apparso un documento che sembra riportare la scheda tecnica degli iPhone 14 ma non si tratta di notizie ufficiali. Dunque, ogni informazione, seppur indicativa di quelle che potrebbero essere le caratteristiche dei dispositivi in arrivo, è da ritenere soltanto probabile.

iPhone 14 Pro: ecco un particolare che sarà poco apprezzato!

Gran parte delle informazioni riportate dalla scheda tecnica apparsa in rete sono note ormai da tempo. Si fa riferimento all’arrivo di quattro dispositivi, due con display da 6,1 pollici e due con display da 6,7 pollici e al nome scelto da Apple per il dispositivo che andrà a sostituire iPhone mini. A differenza di quanto riportato dalle fonti degli ultimi mesi, infatti, Apple non lancerà nessun iPhone 14 Max bensì un nuovo iPhone 14 Plus.

Il modello base avrà una batteria da 3279 mAh mentre iPhone 14 Plus monterà una batteria da 4325 mAh. Le versioni più sofisticate, invece, saranno alimentate da una batteria da 4323 mAh.

Una delle caratteristiche emerse potrebbe non essere molto apprezzata dagli utenti. iPhone 14 Pro Max sarà infatti uno smartphone molto pesante. A differenza di iPhone 13 Pro Max che pesa ben 240 grammi, il nuovo top di gamma Apple peserà 255 grammi.

Pur trattandosi di un aumento minimo, il dettaglio potrebbe disturbare il pubblico, soprattutto se rapportato ai dispositivi sul mercato. Un pieghevole Samsung raggiunge un peso massimo di 263 grammi pur essendo dotato di ben due display. Apple, quindi, potrebbe essere costretta in futuro a lavorare sul peso dei suoi smartphone.