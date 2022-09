Apple è ormai pronta a lanciare i suoi nuovi iPhone 14. L’evento del sette settembre è stato già annunciato tramite gli appositi inviti tramite i quali il colosso invita gli utenti ad assistere all’evento in diretta streaming alle ore 19:00. I melafonini in arrivo sono quattro ma uno dei modelli tanto attesi e discussi non sarà presente: Apple non lancerà alcun iPhone 14 Max.

iPhone 14 Max non si farà: il nuovo dispositivo sarà chiamato iPhone 14 Plus!

Quest’anno Apple non creerà nessun iPhone mini, il dispositivo ha avuto vita breve e potrebbe essere riesumato soltanto in futuro ma in una nuova veste. Il colosso, infatti, avrebbe optato per la realizzazione di un nuovo modello del tutto inedito da accostare alla versione standard di iPhone 14.

Tutte le indiscrezioni emerse fino ad ora hanno fatto riferimento allo smartphone in questione chiamandolo iPhone 14 Max ma soltanto nelle ultime ore, grazie alla testimonianza di un utente, è emersa la notizia per la quale il melafonino potrebbe chiamarsi iPhone 14 Plus.

La fonte ha condiviso in rete un’immagine nella quale appare una cover che riporta il nome iPhone 14 Plus. L’ufficialità manca ancora, dunque, potrebbe non trattarsi di un’immagine attendibile ma vi sono buone probabilità che Apple decida effettivamente di attribuire al suo nuovo dispositivo la denominazione Plus.

iPhone 14 Plus non sarà uno dei modelli di punta e non accoglierà il nuovo design con doppio foro ma garantirà delle ottime prestazioni e un display da 6,7 pollici. Il dispositivo potrebbe essere disponibile a partire da un costo di 899,99 dollari e in varie colorazioni ma tutti i dettagli saranno svelati con certezza tra soli pochi giorni.