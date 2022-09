A sorpresa Comet ha recentemente presentato al pubblico una nuovissima campagna promozionale con la quale riuscire indubbiamente ad invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti, affiancandoli con prezzi decisamente più bassi del normale, e sopratutto dal risparmio assicurato.

La soluzione non si allontana particolarmente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, almeno in termini di disponibilità sul territorio nazionale. Avete capito bene, gli acquisti, in questo caso, possono essere completati sia recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, come collegandosi al sito ufficiale di Comet, il quale comunque promette la spedizione gratuita nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Se volete i codici sconto Amazon gratis, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram dedicato.

Comet: quali sono i migliori sconti della giornata

Fino al 14 settembre da Comet è tempo di Back to school, la migliore campagna promozionale che aiuta gli utenti a risparmiare al massimo sull’acquisto ad esempio di notebook o di tablet, come ad esempio il Galaxy Tab A7, in vendita a soli 149 euro.

Le occasioni per spendere poco sono davvero tantissime anche per quanto riguarda gli smartphone, sarà infatti possibile pensare di acquistare un Galaxy S22 a 729 euro, Galaxy S21 5G a 599 euro, Galaxy A13 a 179 euro, Xiaomi 12X a 499 euro, Xiaomi 11T Pro a 399 euro, Redmi Note 11 Pro a 289 euro, Redmi Note 11S a 229 euro, Redmi Note 10 2022 a 189 euro, Redmi 10C a 139 euro, reno8 Pro a 799 euro, Reno8 a 599 euro, Oppo A96 a 249 euro, come anche Honor X7 a 189 euro, TCL 30Se a 159 euro, Realme C25Y a 149 euro e similari.