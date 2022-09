Abbiamo sentito molto parlare del primo visore per realtà mista di Apple, che dovrebbe debuttare il prossimo anno. Tuttavia, anche se quel giorno non è ancora arrivato, Lenovo ha rivelato i suoi nuovi occhiali AR, i ‘T1’, che, incredibilmente, funzionano con iPhone, iPad e persino Mac.

Lenovo Glasses T1 è la risposta dell’azienda per rendere questa categoria di prodotti più accessibile al grande pubblico. Il design è semplice, senza nulla di innovativo. È solo un paio di occhiali neri con lenti uniche. In effetti, poiché funziona solo quando è connesso a un altro dispositivo, il produttore lo fattura come ‘la tua soluzione di visualizzazione mobile personale’.

Lenovo ha rilasciato i suoi occhiali prima di Apple

L’hardware dei nuovi occhiali AR di Lenovo non è molto spettacolare, ma sembra essere sufficiente per la maggior parte delle circostanze. Ha due display Micro OLED da 1080p che visualizzano video Full HD a una velocità di 60Hz. È anche certificato per la riduzione della luce blu e dello sfarfallio per un migliore comfort visivo.

Secondo ArsTechnica, che ha avuto modo di provare un prototipo di Lenovo Glasses T1, il livello di luminosità è adeguato, i colori sono vivaci e l’interfaccia e i caratteri sono ‘chiari’. Tuttavia, lo studio afferma anche che a volte utilizzare gli occhiali può essere complicato perché viene eseguito tramite un altro dispositivo.

Gli ultimi occhiali Lenovo non hanno un processore integrato per ridurre i costi. Questo è il motivo per cui il dispositivo deve essere collegato a uno smartphone, tablet o computer. Si collega a un dispositivo compatibile tramite un cavo USB-C e Lenovo afferma che sarà disponibile un adattatore per gli utenti iPhone.

Naturalmente, questo limita ciò che puoi fare con gli occhiali. Secondo Lenovo, il device è rivolto ai consumatori che desiderano migliorare ciò che visualizzano sul proprio computer o smartphone per un’esperienza più coinvolgente. Nel caso ve lo stiate chiedendo, gli occhiali hanno altoparlanti integrati.