Con ogni nuova versione del dispositivo Galaxy, alcune nuove funzionalità esclusive del modello, come l’intelligenza della fotocamera abilitata al software e l’integrazione di app di social media, arrivano ai precedenti telefoni Galaxy. Tuttavia, abbiamo appreso che Detail Enhancer, una funzione della fotocamera esclusiva della serie Galaxy S22, potrebbe non arrivare ai modelli Galaxy S21, il che non è esattamente una cosa terribile.

Secondo un moderatore della Samsung Korea Community, un futuro aggiornamento del software migliorerebbe la fotocamera del Galaxy S21. L’unità di elaborazione neurale del telefono, d’altra parte, non è abbastanza veloce per competere con le prestazioni della fotocamera del Galaxy S22 durante l’utilizzo della funzione di miglioramento dei dettagli basata sull’intelligenza artificiale.

Galaxy S21, l’aggiornamento potrebbe comunque arrivare

Il moderatore afferma che Samsung proverà di nuovo, ma non può garantire che la funzione sarà disponibile sull’S21. Il Galaxy S21 Ultra è uno dei migliori telefoni in circolazione, con un’eccellente riproduzione dei dettagli, uno straordinario zoom 10x e un’elaborazione delle immagini perfetta. Quindi, anche se non ottieni Detail Enhancer, hai comunque un eccellente telefono fotografico.

Tuttavia, c’è un lato positivo: il moderatore ha confermato che l’integrazione delle funzionalità della fotocamera stock con Snapchat è in lavorazione per la serie Galaxy S21. Sebbene non sia stata stabilita una data di rilascio ufficiale, l’app Snapchat sul tuo S21 sarà presto in grado di scattare immagini ad alta risoluzione senza passare all’app della fotocamera principale. Di conseguenza, ottieni il meglio da entrambi i mondi: gli effetti di Snapchat e la facilità di condividere immediatamente i media con i tuoi contatti, insieme alle funzionalità Samsung come la modalità notturna, lo Space Zoom e il video verticale. Nel complesso, l’imminente aggiornamento potrebbe valere la pena.