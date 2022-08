Gli estratti di foglie di olivo sono un potente integratore alimentare e terapeutico in quanto contiene potenti antiossidanti come i polifenoli oleuropeina, idrossitirosolo e verbascoside.

L’estrazione ad ultrasuoni è una tecnica altamente efficiente per rilasciare e isolare composti bioattivi come polifenoli, flavoni e terpenoidi dalle foglie di olivo. Estratto di foglie di olivo L’estrazione ad ultrasuoni viene utilizzata per rilasciare composti bioattivi come oleuropeina, idrossitirosolo e altri polifenoli dalle foglie di olivo.

Le foglie di olivo (Olea europaea), un rifiuto o un sottoprodotto agricolo, sono un’ottima fonte di antiossidanti naturali. Le foglie di olivo contengono vari polifenoli (noti anche come biofenoli), come l’oleuropeina e l’oleaceina. I polifenoli si trovano naturalmente nelle piante e contribuiscono ai benefici per la salute dell’estratto di foglie di olivo.

Oltre ai polifenoli, le foglie dell’olivo sono ricche di antiossidanti, come gli isomeri del ligstroside, l’idrossitirosolo, il tirosolo e l’acido caffeico. L’estratto di foglie di olivo è il concentrato di sostanze fitochimiche nelle foglie di olivo e contiene quindi un’elevata quantità di potenti antiossidanti. L’estratto di foglie di olivo è tradizionalmente utilizzato per rafforzare il sistema immunitario. Ad esempio, viene somministrato per migliorare i sintomi del comune raffreddore, tosse e mal di gola.

Inoltre, la ricerca suggerisce che i polifenoli nell’estratto di foglie di olivo potrebbero ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, abbassare i livelli di colesterolo, aiutare con la perdita di peso, esibire effetti antimicrobici e agire come agente antitumorale. Per questo motivo, gli estratti di foglie di olivo (Olea europaea L. folium) sono utilizzati come principio attivo nelle formulazioni di prodotti farmaceutici e integratori alimentari. Inoltre, gli estratti di foglie di olivo sono utilizzati in integratori alimentari, terapeutici, cosmetici, nonché in alimenti e bevande.

E’ usato anche nell’olio di oliva extravergine

Olio d’oliva infuso: l’estratto di foglie di oliva viene utilizzato anche per arricchire l’olio extra vergine di oliva. Arricchito con estratto di foglie di oliva, l’olio d’oliva ha un profilo aromatico più ricco. Inoltre mostrano una durata di conservazione migliorata e una maggiore stabilità al calore poiché gli antiossidanti eliminano i radicali liberi e prevengono l’irrancidimento.

L’estrazione ad ultrasuoni aumenta la resa di olio d’oliva e di estratto di foglie di olivo.

A seconda del tipo di coltivazione, del terreno e del tempo di raccolta, il contenuto di oleuropeina può aumentare fino al 17–23% secco. L’idrossitirosolo è un metabolita dell’oleuropeina.

Entrambe le molecole sono note per la loro potente attività antiossidante, che contribuisce ad alcune delle attività antiossidanti, antinfiammatorie e combattive dell’olio d’oliva.

L’idrossitirosolo ha uno dei più alti valori conosciuti di ORAC (capacità di assorbimento dei radicali dell’ossigeno) osservati negli antiossidanti naturali. Un estratto di foglie di olivo a spettro completo contiene numerosi polifenoli, antiossidanti e altri fitochimici, che hanno effetti sinergici. L’estrazione ad ultrasuoni è una tecnica di estrazione affidabile, che rilascia tutti i fitochimici dalle foglie di olivo e produce così un estratto altamente potente.