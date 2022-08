I prodotti alimentari sono il fulcro della nostra vita, essendo tantissimi i produttori che si occupa della loro diffusione nel mondo, nonostante le elevate misure di sicurezza, è facile incappare in un errore, che porta effettivamente al ritiro del prodotto dal mercato (o il richiamo).

Oggi vi parliamo di alcune problematiche, come confermato dal Ministero della Salute, legata al wurstel di suino (250 grammi) dei Grandi Salumifici Italiani, ed anche del tiramisù al caffè, marca Bontà Divina, entrambi commercializzati presso i punti vendita Conad.

Non perdete altro tempo, scoprite le migliori offerte Amazon, e ricevete anche i codici sconto gratis, correndo ad iscrivervi a questo canale Telegram.

Prodotti ritirati dal mercato: ecco i motivi

L’avviso giunge direttamente dalla stessa Conad, la quale informa i “clienti del richiamo in via precauzionale dei lotti Wurstel Puro suino 2×250 grammi Conad, 20/10/2022, prodotto da Grandi Salumifici Italiani spa“, in quanto al suo interno è stata trovata una non conformità, più precisamente la probabile presenza di piccoli frammenti di plastica.

Nel caso invece del tiramisù al caffè, di marca Bontà Divina, il lotto corrispondente ha scadenza l’8 Settembre, ed è legato alla confezione da 85 grammi. Il problema è molto simile, si tratta sempre di una non conformità, ma riguardante la presenza al suo interno di possibili frammenti di vetro.

In entrambi i casi la stessa Conad invita caldamente i consumatori a non consumare i prodotti, anzi a riportarli il prima possibile presso il punto vendita, il quale provvederà alla sostituzione o al rimborso effettivo della cifra pagata per l’acquisto.