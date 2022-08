Prodotti ritirati: il Ministero della Salute lancia l'allarme contro il Conad

Quando tutto sembra andare per il verso giusto, ecco che il Ministero della Salute ci ricorda a quanti pericoli siamo sottoposti ogni giorno. Stavolta è il caso della famosa catena Conad, la quale ha messo sui suoi scaffali un alimento amatissimo da tutti (tranne che dai vegetariani). Ebbene, stiamo parlando dei würstel di suino (250 grammi) ma anche del tiramisù al caffè “Bontà Divina”.

Prodotti ritirati: le ragioni dietro al ritiro

La ragione dietro al ritiro è, nel caso del dessert al caffè, la presenza all’interno di frammenti di vetro. Per l’insaccato si tratta invece del rilevamento di pezzi di plastica.

La stessa Conad ha denunciato: “Informiamo i clienti del richiamo in via precauzionale dei seguenti lotti di produzione dei prodotti: Wurstel puro suino 2x250grammi Conad e wurstel puro suino 250 grammi Conad”, lotto 20/10/2022, scadenza 20/10/2022, prodotto per Conad da Grandi Salumifici Italiani Spa. Nei lotti è stata trovata una non conformità (possibile presenza di piccoli frammenti di plastica)”. Dunque, chiunque avesse acquistato il prodotto appartenente al lotto incriminato, è pregato di riportarlo al punto vendita Conad dove è stato acquistato. Qui avverrà la sostituzione con altro prodotto o il rimborso. L’azienda scrive: “Ci scusiamo per il disagio arrecato”.

Per quanto riguarda il tiramisù al caffè “Bonta Divina”, venduto in diversi supermercati, anche in tal caso si consiglia vivamente di riportare il prodotto al punto vendita con cui è stato comprato e non solo. Il lotto è quello della confezione di 85 grammi con data di scadenza 8 settembre 2022. Come dicevamo precedentemente, la cause è legata alla probabile presenza di frammenti di vetro.