OPPO lancia ufficialmente OPPO Band 2, la nuova generazione di dispositivi Band con un ampio display ultra-nitido personalizzabile con nuovi quadranti, un design a due colori e una gamma di funzionalità avanzate, in particolare per il sonno, l’allenamento e la salute.

Il display ultra-nitido e ampio dal design elegante è pensato soprattutto per i giovani. Grande 1,57 pollici e ultra chiaro, con un rapporto screen-to-body superiore del 47% rispetto ai suoi predecessori. Include la funzionalità AI Outfit Watch Face 2.0, widget e watch faces personalizzati e con pattern differenti.

Non solo è possibile personalizzare il quadrante, il dispositivo è anche molto leggero, si adatta al polso e pesa soli 33 grammi. Per un monitoraggio efficiente e accurato dei dati sugli allenamenti e il proprio stato di salute, OPPO Band 2 dispone di un apposito sensore di movimento a 6 assi e di sensori di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue estremamente precisi. Inclusa anche la modalità tennis per riconoscere i colpi di racchetta e registrare dati analitici sull’attività svolta. Lo stesso vale per la corsa, con una sezione apposita che registra frequenza cardiaca, valutazione CRF, velocità, percorsi, calorie consumate. Oppo Band 2 supporta fino a 100 modalità di allenamento e rileva in automatico camminata, cosa, macchina ellittica e vogatore.

Oppo Band 2: nuova gamma di dispositivi lanciata ufficialmente in due varianti

OSleep, invece, è il sistema pensato per il rilevamento del sonno in tutte le circostanze. Durante il sonno monitora qualità del riposo, risveglio, durata, fasi profonda e leggero, sonno REM, livello di ossigeno presente nel sangue e valuta la possibilità che si ha di russare durante il sonno. Ci sono anche avvisi sullo stress in tempo reale e promemoria per bere acqua durante il giorno.

Si possono anche impostare sveglie, controllare le condizioni meteo, impostare svariati timer e tanto altro, tutto dal proprio polso. La batteria di Oppo Band 2, invece, dura circa 14 giorni e può durare un’intera giornata con una ricarica rapida di 5 minuti. La ricarica completa viene raggiunta in un’ora. Prezzi e disponibilità non sono ancora stati annunciati ufficialmente dall’azienda.