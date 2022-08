Ci sono degli oggetti per i quali è difficile immaginare un prezzo. Quale avreste ipotizzato per un rarissimo Apple-1 ancora funzionante con tanto di firma di Steve Wozniak venduto all’asta a più di 340.000 dollari?

Le previsioni sono molto difficili da fare e a testimoniarlo c’è la proposta fatta per un esemplare di iPhone di prima generazione, ancora imballato. Ecco tutti i dettagli.

Apple iPhone 2G ancora imballato: ecco la proposta all’asta

Per il cimelio gli esperti di RR Auction, che certo devono avere l’occhio abbastanza lungo considerata la mole di pezzi rari o unici con cui hanno a che fare, avevano previsto un prezzo di chiusura di 15mila dollari o più, e anche questa volta non sono finiti vicini. Meno lontani che in altre occasioni, vero, ma l’iPhone 2G o Edge ancora sigillato è andato via il 18 agosto scorso a un prezzo di oltre due volte superiore alla stima pre asta: 35.414 dollari.

Al prezzo record deve aver contribuito il fatto che fosse uno dei primissimi iPhone di prima generazione venuto fuori dalla catena produttiva. Sulla confezione del dispositivo è raffigurato un iPhone 2G con 12 icone sulla homescreen, piuttosto che le 13 delle unità commercializzate intorno alla fine del 2007 con la tredicesima icona, quella di iTunes. L’iPhone 2G da 8 GB di spazio di archiviazione dell’asta insomma è palesemente uno dei primi finiti nei magazzini AT&T, e ciò ne ha aumentato l’interesse collezionistico.

La vendita è avvenuta nell’ambito dell’asta Apple, Jobs, and Computer Hardware, in cui i battitori di RR Auction hanno sottoposto ai collezionisti diversi cimeli della Mela. Tra gli oggetti più interessanti, un iPod di prima generazione ancora sigillato con 5 GB di spazio per la musica venduto lo stesso giorno dell’iPhone 2G per 25mila dollari, e soprattutto il prototipo di Apple-1 ideato da Steve Jobs per ottenere il primo grande ordine di Apple saldato a mano da Steve Wozniak. Prezzo? 677.196 dollari.