La serie 990 Pro è l’ultima generazione di unità a stato solido NVMe di Samsung. Secondo il produttore, l’SSD otterrà quasi tutte le velocità teoricamente potenziali tramite l’interfaccia PCIe 4.0 (gli SSD PCI 5.0 saranno molto più veloci). Samsung intende migliorare le prestazioni di giochi per PC e console, video 4K e 8K e altre applicazioni ad alta intensità di dati.

Il 990 Pro ha velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 7.450 e 6.900 MB/s, rispettivamente. Il 980 Pro ha velocità di lettura e scrittura fino a 7.000 MB/s e 5.100 MB/s, rispettivamente. Secondo Samsung, le velocità di lettura e scrittura casuali del 990 Pro sono rispettivamente fino a 1.400.000 e 1.550.000 operazioni di input/output al secondo. Secondo il produttore, questo rappresenta un miglioramento del 55% rispetto alle prestazioni del 980 Pro.

Samsung 990 Pro arriverà sul mercato a ottobre

Inoltre, l’azienda afferma che il 990 Pro sarà fino al 50% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla serie precedente. Per una gestione termica affidabile, gli ultimi SSD sono dotati di un controller di nuova concezione con rivestimento in nichel, nonché di un’etichetta per la diffusione del calore. Il 990 Pro utilizza anche la tecnologia Dynamic Thermal Guard di Samsung per aiutare a mantenere la temperatura dell’unità entro un intervallo accettabile. C’è una versione con un dissipatore di calore per un maggiore controllo della temperatura, oltre a luci RGB per qualche motivo, che saranno assolutamente necessarie se intendi collegare il 990 Pro a una PlayStation 5.

Il 980 Pro è uno dei SSD preferiti dagli utenti, quindi speriamo che il 990 Pro sia ancora migliore grazie a velocità più elevate e maggiore efficienza energetica. A ottobre, Samsung inizierà a offrire la serie 990 Pro in versioni da 1, 2 e 4 TB.