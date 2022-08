Tantissime testate parlano quotidianamente di energia illimitata, ma c’è stato qualcuno che è riuscito seriamente ad ottenerla? Fino ad ora, una sola azienda pare che stia mettendo il turbo per portare il progetto a termine.

Stiamo parlando dell’azienda giapponese New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), la quale sta ultimando una soluzione innovativa per produrre energia senza limiti.

Come è riuscita a fare tutto ciò? Dopo studi durati anni, il nuovo modo per ottenere energia infinita è semplice, ma nessuno prima d’ora ci aveva pensato. Andiamo a scoprire di seguito cosa hanno scoperto gli esperti.

Energia illimitata: il Giappone vuole ottenerla facilmente

Gli esperti dell’azienda nipponica hanno in mente di generare energia sfruttante il mare. Infatti, l’operazione verrà portata a termine tramite una turbina di 330 tonnellate posizionata dentro al mare. Il progetto viene chiamato Kairyu, parola che italiano si traduce “corrente oceanica”.

La sua struttura è composta da una fusoliera di 20 metri, con una coppia di cilindri delle stesse dimensioni e una turbina di 11 metri. In questo modo, si riuscirebbero a sfruttare le correnti oceaniche che consentirebbero a loro volta di generare fino a 205 gigawatt di elettricità. Il prototipo si posizionerà a circa 50 metri sotto le onde.

Attualmente la turbina è in fase di test. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, la NEDO sta pensando anche di creare una turbina migliore, di 22 metri e capace di generare 2 megawatt in più.

Il Giappone ha trovato la risposta definitiva all’emergenza elettrica? Non è ancora chiaro, ma sicuramente eliminerà definitivamente l’esportazione di combustibili fossili.