Per quest’ultima parte di agosto 2022 l’operatore telefonico WindTre sta rendendo disponibili diverse offerte molto interessanti per tutti i nuovi clienti. In particolare, si tratta di offerte di portabilità piuttosto convenienti e che partono da 7,99 euro al mese.

Passa a WindTre: tante offerte disponibili per i nuovi clienti da 7,99 euro al mese

Per tutti coloro che hanno intenzione di passare a WindTre sono disponibili numerose offerte allettanti. Il noto operatore telefonico arancione, infatti, ha reso disponibili diverse offerte di portabilità appartenenti alla serie GO e con un prezzo di partenza di 7,99 euro al mese.

Tutte queste offerte sono eleivolte dunque a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori. Tra questi, sono compresi Iliad, Fastweb, PosteMobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, Digi Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, Nova, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, WithU. Ecco qui di seguito le offerte in questione.

• GO 50 Star+ Digital con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati. Il costo è di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo;

• GO 101 Star+ Digital Easy Pay con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 101 Giga di traffico dati. Il prezzo è di 7,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento automatico Easy Pay;

• GO 150 Flash+ Digital Easy Pay con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico dati. Il prezzo è di 8,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento automatico Easy Pay;

• GO 100 Special+ Digital con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati. Il prezzo è di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo.