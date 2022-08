Molte persone perdono la cognizione del tempo quando usano il proprio smartphone. Ma se, in qualche modo, potessi revocare l’accesso a determinate app per un po’ di tempo?

Esistono alcune app che possono essere utilizzate per bloccare determinate app, nonché l’apertura di alcuni siti web in orari specifici della giornata. Ecco quindi un elenco delle 5 migliori app che puoi utilizzare per aumentare la tua produttività:

AppBlock

AppBlock, come suggerisce il nome, è un’app che ti consente di bloccare altre app, in modo da poter rimanere concentrato sul tuo lavoro. Questa app ti consente di creare profili in cui puoi specificare i giorni della settimana, il periodo di tempo e le app a cui vuoi bloccare l’accesso durante un periodo di tempo stabilito.

Puoi persino bloccare le notifiche, a cui è possibile accedere in seguito da AppBlock. C’è anche un’opzione per bloccare i profili, in modo da non ritrovarti a modificare le impostazioni ogni volta che ti viene voglia di aprire una delle app bloccate. Puoi sbloccare un profilo, una volta bloccato, solo quando è collegato a un caricabatterie. Per ricaricare il tutto, AppBlock offre la possibilità di proteggerlo con un codice PIN.

Blocca app

Blocca app ti consente di creare pianificazioni, in cui puoi specificare quali app vuoi bloccare e per quanto tempo. Una cosa che distingue questa app è la sua gestione della batteria. Cambia lo stato dei blocchi in idle quando lo schermo è spento e li attiva automaticamente quando lo schermo è acceso. Mentre un blocco è attivo, non può essere disattivato. L’unica opzione è eliminarlo.

Se provi ad aprire un’app che rientra in uno dei blocchi attivi, l’app ti mostra una citazione di produttività che ti aiuta a concentrarti nuovamente sul tuo lavoro (questo può essere disattivato dalle impostazioni dell’app). Se tutto ciò non bastasse, Block Apps ha il supporto di Tasker.

AppDetox

Come suggerisce il nome, AppDetox ti aiuta a essere più produttivo. È un’app gratuita che ti consente di creare tutte le regole che desideri. Ci sono una serie di opzioni in cui puoi creare le regole: orari specifici, tempo di utilizzo basato sull’attività ecc.

AppDetox ti mostra anche l’utilizzo medio dell’app, in modo da essere davvero spinto a essere più produttivo. Se provi a infrangere una regola, l’app non si apre e ricevi una notifica che tenterà di motivarti.

ClearLock

ClearLock è un’app di produttività che ti consente di bloccare alcune app particolari per una durata stabilita. Per utilizzare quelle app in quella durata, devi riavviare il telefono. La sua versione gratuita non ti consente di fare molto, ma puoi andare avanti e acquistare la sua versione pro dagli acquisti in-app, che ti consente di programmare sessioni di blocco e ha persino un widget.

OFFTIME

OFFTIME è un blocco app che presenta un’interfaccia molto interessante. Utilizzando l’app, puoi creare profili che bloccano chiamate, messaggi e notifiche. Puoi persino limitare l’accesso a determinate app per periodi di tempo specifici. I profili possono essere interrotti manualmente utilizzando opzioni personalizzabili.

In OFFTIME, hai anche la possibilità di consentire una seconda chiamata da un utente, se è entro 3 minuti, cioè se il tuo profilo include il blocco delle chiamate. Hai anche la possibilità di impostare risposte SMS personalizzate quando il tuo profilo è attivo.