Sebbene l’iPhone 14 dovrebbe essere il nuovo smartphone più popolare rilasciato nel prossimo futuro, è possibile che non sarà il massimo. Abbiamo recentemente appreso che Huawei Mate 50 dovrebbe fare il suo debutto letteralmente un giorno prima del nuovo Apple.

Queste informazioni provengono da Huawei, che ha confermato la notizia tramite la piattaforma di social media cinese Weibo. Questo fatto da solo suggerisce che il lancio avverrà solo in Cina; tuttavia, esiste la possibilità che il dispositivo venga reso disponibile a livello internazionale entro i prossimi mesi.

Huawei rilascerà la serie Mate 50 prima di Apple

Dopo il rilascio della serie 40 nel 2020, Huawei non ha rilasciato il P50 fino a gennaio 2022 e si diceva che il Mate 50 non sarebbe stato prodotto affatto. In precedenza, i telefoni Huawei della serie P venivano rilasciati all’inizio di ogni anno e il Mate veniva rilasciato alla fine dell’anno. Non sappiamo con precisione cosa verrà introdotto oltre al Mate 50 perché, nonostante sia previsto che vedremo un dispositivo normale e Pro, alcune fonti suggeriscono che potrebbero essere introdotte anche versioni budget e super premium.

I telefoni prodotti da Huawei sono rinomati per avere fotocamere eccellenti e l’azienda introduce spesso nuove funzionalità rivoluzionarie per dare ai suoi prodotti un vantaggio rispetto a quelli prodotti da concorrenti come Samsung, Google e, soprattutto, Apple.

Poiché Huawei ha utilizzato in precedenza i sensori RYYB, che, per semplificare gran parte del gergo tecnico, catturano più luce e colore rispetto ai sensori RGB della maggior parte dei telefoni, possiamo aspettarci che i telefoni Mate 50 siano dotati di un sistema principale molto migliore fotocamera rispetto all’iPhone 14. In particolare, vedremo probabilmente che i telefoni Mate 50 sono dotati di una fotocamera principale molto migliore rispetto all’iPhone 14.