Se acquisti un nuovo smartphone ma prevedi di continuare a utilizzare lo stesso smartwatch Wear OS, la tua unica scelta è ripristinare le impostazioni di fabbrica dell’orologio e ricominciare a usarlo da capo. Questo è il caso poiché non c’è altro modo per sincronizzare i due dispositivi. Anche se questo non è certo il miglior caso possibile, sembra che l’assistenza sia in arrivo.

Ora è presente un codice nell’app Google Play Services per Android che fa riferimento alla possibilità di eseguire il backup dei dati di Wear OS su Google One nel cloud, prima di sincronizzarli nuovamente con il dispositivo indossabile. Questo è stato scoperto da XDA Developers.

Wear OS sta per aggiungere un’importante funzione

Ad esempio, è stata aggiunta una stringa di testo che dice “Esegui il backup del dispositivo con Google One” e gli utenti ora hanno la possibilità di selezionare un account Google diverso da utilizzare per il backup. Dal codice che è stato trovato in passato risulta che questa sarà una funzionalità che gli utenti devono scegliere di utilizzare.

Secondo le informazioni di cui disponiamo al momento, non vi è alcuna indicazione su quando la funzionalità potrebbe essere resa disponibile agli utenti. Non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Google in merito e non è chiaro quanto sia una priorità per gli sviluppatori di Google che stanno lavorando su Wear OS.

D’altra parte, il prossimo debutto di Google Pixel Watch, che dovrebbe avvenire intorno al periodo di settembre o ottobre, rappresenterebbe l’occasione ideale per aggiungere una serie di nuove funzionalità significative a Wear OS. Stiamo operando partendo dal presupposto che la maggior parte degli smartwatch che eseguono Wear OS, o almeno quelli introdotti negli ultimi anni, riceveranno l’aggiornamento.

La concorrenza nel settore degli smartwatch è più dura di quanto non lo sia mai stata poiché Google prepara il suo primo dispositivo in questa categoria. Samsung ha recentemente debuttato con Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro e Apple Watch 8 arriverà entro la fine dell’anno.