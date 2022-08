Non manca ormai molto tempo alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 14 a quanto pare, però, sembra che il colosso Apple abbia decido di anticipare leggermente i tempi rispetto agli anni scorsi. Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, infatti, il debutto potrebbe arrivare già il 7 settembre 2022.

Apple potrebbe presentare ufficialmente i nuovi iPhone 14 il 7 settembre 2022

Nel corso delle ultime ore un noto giornalista di Bloomberg ha rivelato alcuni dettagli interessanti riguardanti la prossima serie di smartphone di Apple. In particolare, si tratta di Mark Gurman. Secondo quest’ultimo il colosso americano sarebbe intenzionato a cambiare leggermente la tabella di marcia, presentando dunque i nuovi iPhone 14 il prossimo 7 settembre 2022, mentre le vendite dovrebbero iniziare una settimana dopo, il 16 settembre 2022.

Si tratterebbe quindi di un anticipo non da poco rispetto a quanto fatto dall’azienda in passato. Ricordiamo ad esempio che gli scorsi iPhone 13 sono stati presentati ufficialmente il 14 settembre 2022 con le vendite il 24 settembre 2022. Stesso discorso con la serie iPhone 11, mentre l’unico presentato nettamente in ritardo fu la serie iPhone 12, a causa della pandemia legata al Coronavirus.

Ovviamente per il momento si tratta di rumors non ancora confermati ufficialmente da Apple. Vi ricordiamo che quest’anno non sarà presentato alcun iPhone mini compatto. Una novità di rilievo sarà il modello iPhone 14 Pro, il quale sarà il primo dell’azienda ad avere un foro sul display per la fotocamera anteriore. Vi ricordiamo però che, secondo alcune precedenti indiscrezioni, la nuova serie di smartphone potrebbe avere un costo maggiorato rispetto alle serie presentate negli anni scorsi.