Fino ad ora sono già emerse diverse informazioni interessanti sul prossima serie di smartphone di Apple, ovvero gli iPhone 14. Sappiamo infatti che il colosso di Cupertino presenterà almeno quattro modelli e almeno uno di essi avrà un design innovativo rispetto al passato. Uno dei dubbi che rimane, però, è quello riguardante il possibile prezzo di vendita. Secondo quanto è emerso in queste ore, sembra che il prezzo aumenterà rispetto allo scorso anno.

iPhone 14: secondo gli ultimi rumors il prezzo potrebbe salire

Con la crisi economica e con la carenza di chip e componenti, sembra che anche Apple abbia deciso di aumentare il prezzo dei suoi prossimi smartphone. In queste ore, in particolare, l’analista Dan Ives di Wedbush Securities al britannico Sun, ha dichiarato che la generazione 2022 costerà circa un centinaio di dollari in più rispetto allo scorso anno: “I prezzi sono aumentati lungo l’intera filiera, e Cupertino deve trasferire questi costi al consumatore”.

Come sappiamo, per il 2022 il colosso di Cupertino ha deciso di non proporre più una versione mini dei suoi iPhone. Si partirà infatti da iPhone 14, il modello base, e questo avrà un prezzo di 939 euro. Un prezzo comunque uguale rispetto a quello di iPhone 13. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, invece, dovrebbero avere un prezzo rialzato di circa 100 euro. Si tratterebbe quindi rispettivamente di 1289 e 1389 euro, contro i 1189 e 1289 euro di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Vi ricordiamo, comunque, che per il momento si tratta ancora di indiscrezioni e di rumors. Di ufficiale, ancora, non sono emerse molte informazioni.