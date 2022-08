Cobra Kai 5: la piattaforma si lascia sfuggire dei dettagli fondamentali

Scherzando e ridendo, nell’alternarsi delle stagioni il tempo scorre inesorabile senza fermarsi mai. Ed è proprio qui che gli ideatori decidono se proseguire le loro opere o lasciarle incomplete. Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, ad esempio hanno pensato bene di proseguire la saga del franchise di film risalenti agli anni ’80 ben noti come Karate Kid, arrivando così a girare Cobra Kai 5. Ma cosa racconteranno nella nuova opera?

Cobra Kai 5: tutte le novità sullo spin-off di Karate Kid

Tutto ebbe inizio con Youtube Premium. Lo spin-off della nota saga di Karate Kid fu poi ceduta dopo la seconda stagione al gigante dello streaming Netflix, affermandosi prepotentemente col nome di Cobra Kai. Oggi siamo tutti in attesa della quinta stagione, la quale, stando alla sinossi ufficiale, non ci deluderà affatto.

Cosa sappiamo di Cobra Kai 5? La storia ruota ancora attorno, a Terry Silver, il quale dopo i tremendi risultati del torneo di All Valley decide di espandere l’impero di Cobra Kai. Kreese intanto è in carcere mentre Johnny Lawrence abbandona il karate per rimediare ai danni provocati. In tutto ciò Daniel LaRusso è alla ricerca di aiuto, chi meglio di una vecchia conoscenza?

Nel cast di Cobra Kai 5 stavolta vedremo: