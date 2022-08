Netflix: se vuoi sognare ad occhi aperti queste serie tv fanno al caso tuo

Per quanto la vita di ognuno di noi possa essere meravigliosa, guardare una commedia romantica ci farà inevitabilmente viaggiare con la testa. L’estate è un’ottima scusa per dare libero sfogo ai sogni e per un lieve tocco di nostalgia in più, ma attenti a non esagerare!

Netflix: non perdete queste tre serie tv

Heartstopper

Grande classico: lo “sfigato” della scuola si innamora del capitano della squadra di rugby e da qui nasce la più bella storia d’amore di tutti i tempi. La comedy è ambientata in una piccola cittadina inglese, e vede al centro della storia il personaggio di Charlie, primo studente a fare coming out, e Nick, il suo compagno di banco, apparentemente etero. Heartstopper nulla ha a che fare con il razionale, difatti tutto ruota attorno alla disperata ricerca di ciò che vuole il cuore. Con un accenno di lotta al bullismo.

Fakes

Fakes si suddivide in 10 puntate e nasce dalla mente di David Turko (Warrior Nun). La storia racconta di due amiche diciassettenni Zoe Christensen (Emilija Baranac) e Rebecca Li (Jennifer Tong) le quali senza neppure volerlo mettono in piedi un’attività criminale da cui guadagnano infinità di soldi. La loro vita è pazzesca fino a quando però i poliziotti non fanno irruzione nel loro appartamento: una delle due va in prigione, l’altra prosegue le sue vicende illegali.

Linee parallele

La trama narra di Natalie, appena laureata e pronta ad affrontare il mondo del lavoro. La sua vita però cambia piega con un test di gravidanza. Qui si aprono due vite parallele: nella prima è incinta e deve seguire la maternità restando nella propria casa natale, in Texas; nella seconda non è incinta e quindi può trasferirsi a Los Angeles per proseguire la sua carriera.