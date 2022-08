Il rilascio di Realme 9i 5G arriverà molto presto. Nonostante ciò, l’azienda ha rilasciato un nuovo video teaser in anticipo rispetto all’annuncio ufficiale, che avverrà il 18 agosto. Il video verifica alcune delle specifiche più importanti del dispositivo.

Per chi non lo sapesse, il produttore cinese di smartphone ha dichiarato che il prossimo modello del suo smartphone di punta avrà un system-on-chip MediaTek Dimensity 810. Ora, la società ha annunciato che Realme 9i 5G sarà dotato di un display con notch a goccia d’acqua e avrà un’elevata frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz. La società ha anche rivelato che il nuovo dispositivo portatile sarà alimentato da un pacco batteria di notevoli dimensioni con una capacità di 5.000 mAh che può essere ricaricato tramite una porta USB di tipo C.

Realme 9i 5G si prepara al debutto con Android 12

Alcune voci hanno dettagliato le caratteristiche dello smartphone, anche se Realme non ha ancora svelato i dettagli riguardanti lo smartphone. Le presunte specifiche del dispositivo includono un pannello LCD con risoluzione Full HD+ che misura 6,6 pollici di diagonale. Secondo quanto riportato, la fotocamera frontale avrà una risoluzione di 8 megapixel, mentre la fotocamera posteriore avrà un sensore primario da 50 megapixel, che sarà combinato con un sensore macro da 2 megapixel e includerà anche uno sparatutto di profondità.

Realme UI 3.0, che si basa sul sistema operativo Android 12, verrà utilizzato per avviare lo smartphone. La ricarica rapida a 18 watt sarà supportata dal suo pacco batteria. Inoltre, sarà disponibile in due diverse configurazioni di archiviazione, la prima avrà 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, mentre la seconda avrà 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Secondo le fotografie promozionali che sono state rilasciate finora, Realme 9i 5G sarà disponibile anche in altre due varianti di colore quando verrà rilasciato.